أردوغان يبحث الوضع في إدلب مع ترامب قريبا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول الوضع في إدلب السورية.

أنقرة - سبوتنيك . قال أردوغان، متحدثًا في أنقرة أمام نشطاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم "تبادلنا اليوم وجهات النظر حول الوضع في سوريا والحفاظ على الهدنة في إدلب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . وفي الأيام القليلة المقبلة، سأجري محادثات مماثلة مع ترامب".

هذا وحرر الجيش العربي السوري يوم 22 آب/ أغسطس الجاري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، من الإرهاب ويقوم حالياً، بعمليات التمشيط والتطهير من الألغام.

كما سيطر الجيش السوري اليوم على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت في الـ5 من آب/ أغسطس، استئناف العمليات القتالية في إدلب شمال غربي البلاد، والرد على اعتداء الجماعات المسلحة، بعد انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.