واشنطن تجري مشاورات مع طوكيو وسيؤول على خلفية الإطلاق الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية

أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع اليابان وكوريا الجنوبية على خلفية الإطلاق الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نحن على معرفة بتقارير الإطلاق الصاروخي الذي نفذته كوريا الشمالية ونواصل مراقبة الموقف ونتشاور عن كثب مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين واليابانيين".

هذا وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان ، وجاء ذلك وفقا وكالة "رينهاب".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تعتقد السلطات اليابانية، ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.

وقالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام، بحسب رويترز.

وأدى إطلاق كوريا الشمالية سلسلة صواريخ منذ اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين في يونيو حزيران إلى تعقيد محاولة استئناف المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين والكوريين الشماليين بشأن مستقبل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

واتفق الزعيمان على استئناف المفاوضات على المستوى العملي في يونيو حزيران ولكن منذ ذلك الوقت لم تنجح الولايات المتحدة حتى الآن في محاولتها لاستئناف المحادثات.