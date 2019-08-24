بعد إطلاق صاروخي جديد… ترامب: واشنطن تربطها علاقة طيبة فعلا بكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تربطها علاقة طيبة فعلا بكوريا الشمالية، وإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "واضح جدا" معه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "كيم جونغ أون كان واضحا جدا معي"، بحسب رويترز.

جاءت تصريحات ترامب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو ليسقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي طبقا لما قاله الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية اتهمت يوم الخميس، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بـ"إثارة التوتر" في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها غير معنية بحوار ترافقه تهديدات عسكرية.

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات تعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر بديلا للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي.

وتنتقد كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط نظامه.