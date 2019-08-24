أوروبا تهدد بالرد بالمثل حال فرض ترامب رسوم على النبيذ الفرنسي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي البولندي، اليوم السبت، دونالد تاسك، إن الاتحاد الأوروبي "سيرد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم على النبيذ الفرنسي ردا على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقال تاسك، في كلمته أمام زعماء مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، إذا استخدم الرئيس دونالد ترامب التعريفة الجمركية لأسباب سياسية، فقد يشكل ذلك خطراً على العالم بأسره، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سأحمي النبيذ الفرنسي لأسباب عديدة... وإذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا، سيرد الاتحاد الأوروبي بالمثل".

وانتقد ترامب القرار الفرنسي، بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" و"أبل".

وهدد الرئيس الأمريكي، فرنسا باحتمالية الرد على فرض تلك الضرائب، وفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، وقد فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا في الأمر بموجب مادة في قانون التجارة معروفة ب"الفرع 301".

ويشكل النبيذ المركز الثاني لتصديرات فرنسا أما في المركز الأول هو الفضاء وفي المركز الثالث العطورات ومسنحضرات التجميل، بحسب "رويترز".

وبحسب موقع "ذي لوكال" الفرنسي فإن أمريكا تعتبر أكبر سوق لتصدير النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية

وهذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 على الشركات التكنولوجية الأمريكية في أوج أزمة "السترات الصفراء"، ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.