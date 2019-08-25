ترامب: لقاءات "السبع الكبار" جيدة واجتماع ماكرون هو "الأفضل" 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الغداء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان الأفضل، مشيرا إلى أن هناك تقدما في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.

وكتب ترامب على تويتر: "كان الغداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو أفضل اجتماع لنا. وكان اللقاءات مع قادة العالم جيدة للغاية، وهناك تقدم".

موسكو - سبوتنيك . وأكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ، وكان هناك نقاط تقارب حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي الإيراني وحرائق الغابات، التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون.

وذكر المصدر أن الرئيس الفرنسي، شرح لنظيره الأمريكي، خطة فرنسا لخفض التوتر مع إيران.

وانطلقت أمس في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الأفريقي.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019

كما تناقش القمة الوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.