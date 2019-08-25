الجيش الإسرائيلي يكشف عن محاولات إيرانية لإرسال طائرات وتفجيرها في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إنّه "أحبط محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسيرة مسلحة وتفجيرها في إسرائيل".

القاهرة - سبوتنيك . وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، وأحبطت محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسلحة وتفجيرها في إسرائيل.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق"، مضيفا "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية".

وأوضح أدرعي "الحديث عن عملية كان مخططًا فيها لإطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

#فيلق_القدس الايراني بقيادة #قاسم_سليماني كان ينوي إرسال طائرات مسيرة مسلحة بهدف تفجيرها في #إسرائيل- مثلما يرسلها الى المطارات وحقول النفط في #السعودية و #اليمن وغيرها. جيش الدفاع أحبط هذه المحاولة. فيلق القدس هو مصدر الشر وعدم الاستقرار الإقليمي. pic.twitter.com/j4kpqN4aJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 25, 2019

وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".