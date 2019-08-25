تركيا تعلن تحييد عناصر إرهابية بغارات جوية داخل وخارج البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 24 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ، في غارات جوية نفذتها أمس السبت، داخل وخارج البلاد.

وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية اليوم الأحد أن "تحييد 24 عنصرا من حزب العمال الكردستاني 11 منهم داخل البلاد و13 آخرين خارج البلاد، في ضربات جوية تم تنفيذها أمس السبت".

وأعلنت أنقرة، صباح اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم "المخلب الثالثة".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، لافتة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".