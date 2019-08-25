نتنياهو يهدد أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد بلاده

على خلفية الهجمات على سوريا، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إسرائيل، بأنها سوف تتحمل العواقب.

ونشر نتنياهو تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، هدد من خلالها أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف بلاده.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

بجهود معقدة قد بذلناها اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة تكونت من عناصر شيعية إلى سوريا، من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة، هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل إيران.

بجهود معقدة بذلتها المؤسسة الأمنية اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة تكونت من عناصر شيعة إلى سوريا من أجل قتل إسرائيليين في الجولان من خلال طائرات مسيرة مفخخة. أود أن أؤكد أن هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل إيران. ب — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 25, 2019

وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية قيامه بجولة أمنية في شمال البلاد، وعقده جلسة لتقييم الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وقادة كبار آخرين.

وأضاف نتنياهو:

سنكشف النقاب من الآن فصاعدا عن كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمتنا وكل محاولة إيرانية للاختباء وراء ذرائع مختلفة. أود أن أؤكد أننا لن نقبل بشن هجمات على إسرائيل من أي دولة في هذه المنطقة، مهما كانت.

قرار شجاع وبنشاط عملياتي واستخباراتي نموذجي قام به جيش الدفاع أستبقناهم وأحبطنا هذه العملية الإرهابية وعمليات إرهابية خطيرة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 25, 2019

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.