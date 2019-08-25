بريطانيا تتجه لتطبيق نظام تفتيش ثلاثي الأبعاد في المطارات

تتجه الحكومة البريطانية لتطبيق نظام تفتيش جديد في مطاراتها، وتعزيز إجراءات الأمن وتسريع عمليات التفتيش على الأمتعة.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله اليوم الأحد إنه يجب أن تكون جميع المطارات الرئيسية في البلاد مزودة بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة.

وذكرت الوكالة أن الحكومة البريطانية تسعى لإدخال التكنولوجيا الجديدة التي تعزز إجراءات الأمن وتسرع عمليات التفتيش وقد تؤدي إلى رفع القيود على دخول السوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول إلى مقصورات الطائرات.

وأعلن مطار هيثرو البريطاني في يونيو/ حزيران أنه استثمر أكثر من 50 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 61.5 مليون دولار في هذه التكنولوجيا وسيكون أول المطارات البريطانية التي تطبق نظام التفتيش الجديد وفقا لما ذكره وزير النقل جرانت شابس.

وقال "يتصدر مطار هيثرو الجهود وهو يقدم ما لديه من معلومات وبيانات للمطارات الأخرى ويساعدها في الاستثمار في هذه الأجهزة. أجهزة الأشعة المقطعية ليست رخيصة الثمن لكن الأمن وأمن الطيران لا يقدران بثمن ولهذا لا بد من تطبيق هذا النظام".

وعند الانتهاء من تطبيق النظام بالكامل بحلول عام 2022 سيتمكن المسافرون من الاحتفاظ بالسوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول في حقائب داخل مقصورات الطائرات عقب تفتيشها.