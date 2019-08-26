الجيش الإيراني يرسل "مدمرة" إلى خليج عدن

وصلت المدمرة الإيرانية "سهند" إلى خليج عدن، واستقرت هناك في أول مهمة لها طويلة الأمد.

وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، إن المدمرة "سهند" وصلت إلى خليج عدن في أول مهمة خارجية لها بهدف حماية السفن التجارية ومواكبتها في بحر عمان وخليج عدن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف باقري أن "سفينة دعم ومروحية من طراز "خارك" من الأسطول البحري الإيراني رقم 23، سترافقان المدمرة خلال مهمتها، وذلك في إطار الدورية البحرية الإيرانية الثالثة والستين.

وليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها طهران سفنا حربية إلى تلك المنطقة، وغالبا ما يجري إرسالها حتى إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية.

يذكر أن، الدورية البحرية الإيرانية الاستخبارية – القتالية الـ 62 التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني والتي تضم المدمرة "بايندر" والسفينة اللوجيستية "لافان" والسفينة اللوجيستية "بوشهر"، كانت قد عادت الى سواحل البلاد في يوليو/ تموز الماضي بعد ان أبحرت 2350 ميلا بحريا.