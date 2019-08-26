الصين: النزاع التجاري لن يعود بالنفع على أحد ونرحب بالشركات الأمريكية

أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، اليوم الاثنين، ترحيب بلاده بالشركات الأمريكية للاستثمار في الصين، وصرح بأن النزاع التجاري لن يعود بالنفع على أحد.

بكين - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الصيني خلال افتتاح المعرض الدولي للتقنيات الذكية "سمارت تشاينا": "الصين تعارض بشدة الحصار في مجال التكنولوجيات الجديدة والحمائية التجارية، وتبذل الجهود لضمان سلامة سلاسل الإنتاج، ونحن مستعدون لحل المشكلة القائمة من خلال التشاور والتعاون، ونعارض بشدة تصعيد الحرب التجارية".

ووفقا له، فإن تصعيد النزاع التجاري لن يعود بالنفع على أي من الأطراف.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الصيني: "نرحب بالشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الولايات المتحدة، للاستثمار في الصين، وممارسة الأعمال التجارية، ونعتزم إنشاء مناخ استثماري أكثر ملاءمة في المستقبل، وكذلك ضمان حماية حقوق الملكية، وعلى استعداد لتحفيز تطوير التقنيات الذكية".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قد أعلن أنه يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين في حالة إعلان الطوارئ.

وقال منوشين لقناة "فوكس نيوز"، تعليقا على تغريدة ترامب الأخيرة حيث كتب أنه يأمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين في عملها: "سيكون له مثل هذا الحق إذا أعلن حالة الطوارئ. لكن لم يعلن ذلك".