بالصور... قبلات ميلانيا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفت وسائل التواصل الاجتماعي قمة مجموعة السبع، بأنه حدث تزايدت فيه التوترات العاطفية بدلا من التصعيد الجيوسياسي.

أثارت جلسة تصوير تقليدية في ختام قمة مجموعة السبع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أصبحت زوجة الرئيس ترامب ميلانيا البالغة من العمر 49 عاما مصدر اهتمام بعد تقبيلها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو البالغ 47 عاما.

وعلق أحد المستخدمين: وكأن ترودو يقول: ميلانيا أتحاولين إغوائي وردت ميلانيا: ألا تجدني جذابة، ورد ترودو: أعتقد أنك الأكثر جاذبية من بين أصدقاء والدي.

The dialogue that goes with this movie -- @JustinTrudeau - Mrs. Trump, you're trying to seduce me, aren't you. @FLOTUS - Do you find me undesirable? #Trudeau - Oh, no, Mrs. Trump. I think you're the most attractive of all my parents' friends. #TheCanadianGraduate pic.twitter.com/eA9SQAt7Pg — Jay Russell (@Dogskip) August 26, 2019

وقال آخر: يجب أن يجد الجميع أحدا ينظر إليه كما تنظر ميلانيا إلى ترودو.

Everyone should find someone who looks at them the way Melania looks at...... :checks notes:....... Justin Trudeau. https://t.co/bumKUy8TFW — Jesse Ferguson (@JesseFFerguson) August 26, 2019

في هذه الأثناء، شوهد زوج ميلانيا، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، وهو يقبل امرأتين من زوجات القادة المشتركين في القمة.

وبدت زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون غير مبالية وهي تقبل ترامب على خده وفي نفس الوقت تمسك بيد زوجها.

It's president Don Juan! Trump puckers up to greet the ladies of the G7, landing an awkward kiss on the German Chancellor and Macron's wife as they gather for dinner - and a radiant-in-red...

via https://t.co/LN1arqZw69 https://t.co/5Mbsm8rwsC — ali (@ali70049534) August 25, 2019

ولفت تقبيل ترامب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، البالغة من العمر 65 عاما انتباه الجمهور.

Donald Trump puckers up to kiss Angela Merkel at G7 and it just looks so awkward https://t.co/DGMSpdTDQ2 pic.twitter.com/hcudoebBvh — Daily Mirror (@DailyMirror) August 26, 2019

ولاحظ المستخدمون أن ترامب أغلق عينيه أثناء تقبيلها بينما بقيت عينا ميركل مفتوحة.

#G7Biarritz: Brigitte Macron kisses Donald Trump and Melania Trump kisses Justin Trudeau. 🇫🇷🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/ntvdmunyF2 — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 26, 2019

ولوحظ أنه لم يكن هناك تبادل قبلات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما وترامب.