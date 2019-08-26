اليونان... حادث مروري يكشف مهربين للبشر بعد مقتل مهاجرين 

أعلنت الشرطة اليونانية أنها تحقق مع شخصين للاشتباه في تهريبهما للبشر، وذلك بعد مقتل ستة رجال يُعتقد أنهم مهاجرون.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهاجرين من باكستان ومصر، وأنهم قتلوا في مركبة مكتظة بالركاب، انحرفت من طريق سريع قرب الحدود التركية.

وذكرت الشرطة اليونانية أن هناك عشرة مصابين آخرين في الحادث، مشيرة إلى تكدس الركاب الستة عشر جميعا.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه مركبة تشبه الجيب، واتجهوا صوب بلدة أليكساندروبوليس اليونانية.

وبحسب "رويترز"، فإن الحادث وقع في منطقة إفروس بإقليم لوترا على الحدود اليونانية مع تركيا، مشيرة إلى قول الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا جميعهم رجال بالغون.

ويستخدم مئات الآلاف من الأشخاص اليونان مررا للوصول إلى دول أخرى، خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك فرارا من العنف أو الفقر في الشرق الأوسط وما وراءه.

وتتراجع الأعداد منذ 2016 بعدما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مع تركيا لإعادة من يصلها من المهاجرين واللاجئين.