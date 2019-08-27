بيان أسترالي شديد اللهجة بشأن احتجاز مواطن في الصين بتهمة "التجسس"

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة التجسس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

ووفقا لما نشرته "فرنسا 24"، اليوم الثلاثاء، قالت باين: "ينبغي الإفراج عن دكتور يانغ إذا كان معتقلا بسبب آرائه السياسية"، معربة عن مخاوفها من "الظروف القاسية" المحتجز فيها.

وأضافت باين: "نتوقع أن يتم تلبية المعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات".

و تحرص أستراليا على تجنب الاحتكاك مع أكبر شريك تجاري لها، إلا أن بيان الوزيرة كان شديد اللهجة.

وتابع البيان: "تم احتجاز الدكتور يانغ في بكين في ظروف قاسية دون تهمة لأكثر من سبعة أشهر".

وأكملت: "منذ ذلك الوقت، لم تشرح الصين أسباب اعتقال الدكتور يانغ ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه أو بتلقي زيارات عائلية".

وكشفت باين أنها أثارت القضية خمس مرات مع نظيرها الصيني وانغ يي بشكل شخصي وعبر الخطابات.

وأوقف يانغ البالغ 53 عاما، وهو كاتب روايات ودبلوماسي صيني سابق وناشط مدافع عن الديموقراطية، بعد وقت قصير من عودته إلى الصين الأسبوع الماضي قادما من الولايات المتحدة.