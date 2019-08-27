ماكرون: الحقبة الحالية تشهد انتهاء هيمنة الغرب على العالم وصعود قوى أخرى كروسيا والصين

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن النظام العالمي في حاجة للتغيير مع تراجع الهيمنة الغربية وصعود قوى جديدة كروسيا والصين.

وقال ماكرون في مؤتمر للسفراء، تناول السياسة الخارجية لبلاده: "نحن نعيش حقبة تمثّل انتهاء الهيمنة الغربية على العالم... يجب إعادة التفكير بالنظام الدولي القائم".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هناك قوى جديدة في العالم تظهر وتتقدم، ولقد أسأنا تقدير قدراتها مثل الصين والاستراتيجية الروسية التي يقودها بوتين بنجاح".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن عصر الهيمنة الاقتصادية والسياسية الغربية أشرف على النهاية.

كما أضاف لافروف الهيمنة الغربية على العالم استمرت لمئات السنين، والآن ظهرت مراكز قوى جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وهي مراكز تضع نهاية للهيمنة الغربية. كما أكد لافروف أن الغرب يحاول إبقاء همنته على العالم من خلال الضغط علىت البلدان الأخرى وفرض العقوبات واستخدام القوة العسكرية.