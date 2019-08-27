بنغلاديش تزيل مصطلح "عذراء" من عقود الزواج للمسلمين

قررت بنغلاديش، اتخاذ قرار وصف بـ"الثوري" بإزالة مصطلح "عذراء" من عقود زواج المسلمين في بلادها.

أشارت صحيفة "دكا تريبيون" إلى أن المحكمة العليا في البلاد، اتخذت قرار بتغيير مصطلح "عذراء" إلى مصطلح "غير متزوجة".

وأدخلت المحكمة العليا في بنغلاديش، خيارات أخرى مثل "غير متزوجة، أو أرملة أو مطلقة".

"The High Court ordered to remove the word ‘Kumari’ from marriage registration forms.



The court further said that the word ‘unmarried’, ‘divorced’ or ‘widowed’ must be included for grooms."#virginityisasocialcinstructhttps://t.co/3IBEtvBqO8 pic.twitter.com/VbvMur2pAn — Share-Net Bangladesh (@NetBangladesh) August 25, 2019

​وقضت المحكمة العليا بإلغاء أي إشارة إلى عذرية المرأة في وثائق الزواج الرسمية للمسلمين.

ووصفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية القرار بأنه خطوة مهمة لإلغاء التمييز في دولة إسلامية كبرى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن منظمات حقوقية محلية قولها إن استخدام كلمة "عذراء" (أو كوماري باللغة البنغالية) كان ينطوي على "إذلال وتمييز" كبير ضد المرأة.

وقال المدعي العام في بنغلاديش، أميت تالوكدر، لوكالة "فرانس برس": "تم تطبيق قرار المحكمة العليا في كافة عقود الزواج بشكل فوري، ولن تكتب كلمة كوماري (عذراء) في أي عقد زواج، وتم استبدالها بكلمة غير متزوجة".

ونقلت فرانس برس كذلك على محامية المنظمات الحقوقية التي رفعت القضية، عين النهار صديقة:

"هذا يمكن وصفه بأنه أهم حكم في تاريخ البلاد".

ويعيش في بنغلاديش، نحو 168 مليون نسمة نحو 90% منهم مسلمين.