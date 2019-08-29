رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الأنشطة النووية تتواصل بقوة

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن النشاطات النووية الإيرانية تتواصل بقوة وبشكل مدروس في كافة المجالات.

قال صالحي في تصريح له، نشره موقع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الاتفاق النووي لم يوقف نشاطات الصناعة النووية في البلاد؛ بحسب وكالة "تسنيم".

وأشار صالحي إلى أن عدد الخبراء والمتخصصين العاملين في الصناعة النووية ازداد من 14 ألف شخص قبل الاتفاق النووي إلى 15 ألف شخص في الوقت الراهن.

وأضاف صالحي:

لهذا السبب اعتبر ترامب أن الاتفاق النووي يعد أسوأ اتفاق في تاريخ أمريكا ويقول كان من المفروض أن تتوقف أو تتقلص النشاطات النووية الإيرانية.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إلى المشاريع العملاقة التي تقوم بها منظمة الطاقة الذرية في بلاده، لافتا إلى تطوير محطة بوشهر النووية.

وقال صالحي:

إن المشروع الاستراتيجي لمرحلتي 2 و3 لمحطة بوشهر النووية، والذي تبلغ كلفته 10 مليارات دولار يشير إلى مواصلة عملية الأبحاث والتنمية والاكتشاف والاستخراج في الصناعة النووية.