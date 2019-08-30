آبي أحمد يزور إسرائيل

زعم إعلامي إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سيزور إسرائيل، الأحد المقبل.

وادعى الصحفي والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، أن آبي أحمد سيزور إسرائيل، الأحد المقبل، لمدة يومين.

ראש ממשלת אתיופיה, ד"ר אביי אחמד, יגיע לישראל ביום ראשון לביקור בן יומיים,



ויפגש במהלכו עם רה"מ נתניהו והנשיא ריבלין, יבקר ב"יד ושם" ויערוך סיור במערך הסייבר הלאומי.



משה"ח:

"הביקור בא לאחר ביקור רה"מ נתניהו ביבשת אפריקה ביולי 2016, שבמהלכו ביקר רה"מ גם באתיופיה". pic.twitter.com/uYNB2VZDei — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 30, 2019

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، الصحفي والمذيع بهيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيزور بلاده.

وأوضح آران أن آبي أحمد سيلتقي نظيره بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، وسيزور متحف "ياد فاشيم"، وكذلك هيئة الأمن السيبراني.

ولفت الإعلامي الإسرائيلي إلى أن نتنياهو سبق أن زار أديس أبابا، في يوليو/تموز من العام 2016.