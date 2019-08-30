نتنياهو: إسرائيل ستدافع عن نفسها وستمنع أعداءها من التزود بأسلحة فتاكة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تشن عليها وستمنع أعداءها من التزود بأسلحة فتاكة .

رام الله – سبوتنيك. قال نتنياهو، حسب بيان صدر عن مكتبه ووصل لوكالة "سبوتنيك" اليوم، "إن إسرائيل ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تشن عليها وإنها ستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".

وأضاف نتنياهو "أن إسرائيل ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تشن عليها وأنها ستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".

وتابع: "من يرعى العدوان والتسلح لن يتمتع بأية حصانة وعلى أن هذا هو التوقيت غير المناسب لإجراء مباحثات مع إيران في الوقت الذي تقوم به الأخيرة بزيادة وتيرة عدوانها في المنطقة"، ولفت البيان إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة الطرف الفرنسي.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف مساء أمس الخميس، النقاب عن تفاصيل حول مشاريع الصواريخ الدقيقة التابع لـ"حزب الله" بقيادة إيران فضلا عن الكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف خلف المشروع المقام في لبنان.