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16:48 30 أغسطس/ أب 2019
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    القوات الجوية الإيرانية في طهران

    إيران تحذر حكام المنطقة من التحالف مع إسرائيل: لن نجامل أحدا بشأن أمن الخليج

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    قال العميد علي رضا صباحي فرد، قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني، إن بلاده تمتلك القدرة على تنفيذ ما تتوعد به الأعداء في حال القيام بأي اعتداء، بأنها سترد عليه بقوة وحسم.

    وتابع "نحن لا نسعى وراء الحرب وافتعال الصراعات، لكن أمن المنطقة يشكل خطا أحمر بالنسبة إلينا ولن نجامل أحدا بشأنه" بحسب وكالة "فارس".

    وشدد العميد صباحي على ضرورة تأمين منطقة الخليج بواسطة الدول الإقليمية دون أي تدخل من جانب القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة.

    ووصف التحالفات الاستعراضية ووجود ما سماه "الكيان الصهيوني الغاصب في الخليج الفارسي" بأنه مثير للتوتر ولن يخلف سوى الفوضى في المنطقة.

    ونصح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، حكام دول المنطقة بإعادة النظر في سياساتهم الأمنية، محذرا إياهم من التحالف مع "الصهاينة وأعداء المسلمين" على حد قوله.

    وأضاف: "آلة حرب العدو اليوم تقف على بعد 200 ميل من مضيق هرمز دون أن تجرؤ على الاقتراب، بما يكشف عن المستوى الرفيع من اقتدار القوات المسلحة الإيرانية السائرة على نهج الولاية والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة".
    وتابع: "العدو يعلم أنه لا يمكن اختبار الجاهزية العسكرية للجمهورية الإيرانية وأن خطأه الأول سيكون آخر خطوة خاطئة تصدر عنه".

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, إيران
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