في تطور خطير... "دوريان" يصنف كإعصار من الفئة الثالثة

أعلن المركز الوطني للأعاصير، اليوم الجمعة، أن "دوريان" تم تصنيفه كإعصار من الدرجة الثالثة، وذلك في آخر تحديثاته حول الإعصار الذي من المتوقع أن يزداد خطورة مع بلوغه سواحل فلوريدا.

ونال إعصار "دوريان" ذلك التصنيف المتقدم، على مقياس سافير سيمبسون للرياح، الأمر الذي يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا لولاية فلوريدا وشمال غرب جزر البهاماس، عندما يتحرك بالقرب من هذه المناطق مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز".

ومع حلول الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وصلت سرعة رياح الإعصار إلى 115 ميلا في الساعة.

ومن المتوقع أن يصبح "دوريان" إعصارا من الدرجة الرابعة، عندما تبلغ سرعة الرياح 140 ميلا في الساعة.

وبدأت العاصفة، اليوم الجمعة، فوق المحيط الأطلسي كإعصار من الفئة الثانية، وأُعلنت حالة الطوارئ في كافة أنحاء فلوريدا، وقرر رون ديسانتيس حاكم الولاية تخصيص 2500 فرد من الحرس الوطني لمواجهة الأمر على أن يظل 1500 آخرون في وضع التأهب.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد قوة العاصفة مع تباطؤ تقدمها عبر المياه الدافئة قرب فلوريدا، مشيرين إلى أنها ستصل لليابسة في وقت متأخر الاثنين أو صباح الثلاثاء.

**BREAKING NEWS** We now have our first major hurricane of the 2019 Atlantic Season, as #HurricaneDorian is now a Category 3 storm. #Dorian is expected to continue to strengthen, and also will be extremely dangerous as it approaches the Bahamas and Florida Coast. #flwx #Bahamas pic.twitter.com/ozKGsf8rsT — WeatherNation (@WeatherNation) August 30, 2019

وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن الرياح القادمة مع الإعصار "دوريان" ستكون "قوية بشكل لا يصدق"، وشبه الأمر بأنه "وحش مطلق".

وبحسب موقع "غلوبال نيوز"، قال ترامب في شريط فيديو نُشر على "تويتر": "يبدو الأمر الآن وكأنه وحش مطلق"، مضيفًا أنه تم شحن الغذاء والماء إلى فلوريدا.

وأطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

ونشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، التي أكد فيه أن فرق الاستجابة السريعة رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، استعدادا لمرور إعصار "دوريان" في الولاية الأمريكية.

وقال حاكم فلوريدا: "على الجميع أن يستعد أن يصبح هو وأسرته تحت الحصار لسبعة أيام، عليه أن يحضر كافة المؤن أو المياه أو الأدوية التي يحتاجها، في حالة تعثر وحدات الاستجابة السريعة من الوصول له في الوقت المناسب أو انقطاع شبكات الاتصال أو الكهرباء".

وتابع "من المتوقع أن تصدر أوامر بالإخلاء الطوعي أو الإجباري لبعض الأماكن المتوقع أن تصل فيها درجة الخطورة إلى حد قاتل، مثل مقاطعتي بالم بيتش وأورانج".

كما أعلنت السلطات، وفقا لما أعلنته صحيفة "أورلاندو سينتيال" الأمريكية، إغلاق المدارس والجامعات في عدد كبير من المقاطعات منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح حاكم فلوريدا: "الكل درس كافة أخطاء الماضي، ونرجو ألا نقع فيها مجددا، نحن ندرك خطورة الوضع، لكننا قادرون جميعا على تخطي تلك الظروف الصعبة".

ورصدت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بدورها ما وصفته بـ"الرعب" الذي اجتاح الشوارع.