مقتل 34 شخصا إثر حريق في سفينة قرب سواحل كاليفورنيا

قتل 34 شخصا على الأقل إثر حريق شب في سفينة قبالة ساحل في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقل موقع "كي تي إل أي" عن إدارة الإطفاء إن "34 شخصا على الأقل قتلوا".

كما نقل الحساب الرسمي لمدينة لوس أنغلوس على تويتر إن "فريقا للإنقاذ توجه إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة، وعمليات الإجلاء مستمرة".