البحرية البريطانية: إيران لا تبدي أي التزام بالقانون الدولي

صرح نائب قائد القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد دين باسيت، بأن "إيران لم تبد حتى الآن أي دلائل على التزامها تجاه القانون الدولي.

نقلت وسائل إعلام محلية عن باسيت قوله بأن "الخطر لا يزال قائما على السفن التجارية البريطانية العابرة من الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية" حسبما نقلت صحيفة "المدينة".

ودعا باسيت إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات البريطانية على أتم استعداد لحماية والدفاع عن سفنها التي تعبر المنطقة.

في سياق آخر، أظهرت بيانات الملاحة البحرية الدولية أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، باتت قبالة السواحل اللبنانية ووجهتها بيروت.

ورصدت وكالة "سبوتنيك" على خرائط موقع "ماريتيم ترافيك" عند الساعة 12:35 بتوقيت بيروت أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت.

وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية "باع شحنة السفينة لشركة لبنانية"، متابعا "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".

وفي الرابع من يوليو/ تموز الماضي، احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.