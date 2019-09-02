المبعوث الأمريكي لأفغانستان: القواعد التي تنسحب منها القوات لن تشهد وقفا لإطلاق النار

أوضح المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، أن القواعد التي ستنسحب منها القوات الأمريكية في أفغانستان ستشهد خفضا للتصعيد، لكن لن يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

كابول - سبوتنيك. وقال خليل زاد في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الاثنين: "اتفقنا أنه إذا سارت الظروف كما هو منصوص بالاتفاقية سنخلي خلال 135 يوما 5 قواعد موجودين فيها حاليا".

وأضاف "لا يمكننا ذكر تلك القواعد لدواع أمنية، وسأترك ذلك للمستقبل، في حال توفرت الظروف، لكنها ستشمل القضايا الأمنية".

كما أوضح خليل زاد أن "الانسحاب من هذه القواعد لن يتم في وقت واحد، مضيفا: "المناطق التي تقع فيها تلك القواعد سيتم خفض التصعيد فيها، لكن لن يتم إعلان لوقف إطلاق النار".

وفي السياق، أشار خليل زاد إلى أنه أطلع القادة الأفغان على كل تفاصيل الاتفاق، وقال: "هم قرؤوا نص الاتفاق، لكننا لا نريد أن تنتشر الوثيقة بشكل واسع قبل الموافقة عليها نهائيا".