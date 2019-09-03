الصين تؤكد دعمها الحازم لرئيسة سلطات هونغ كونغ

أكدت الحكومة الصينية، الثلاثاء، دعمها "بحزم" لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، عقب تسريب تسجيل تقول فيه إنها تريد الاستقالة من منصبها.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية، يانغ غوانغ، للصحفيين: "ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة".

وقالت متحدثة باسم الشرطة للصحفيين إن شرطة هونغ كونغ اعتقلت 63 شخصًا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة يوم السبت الماضي.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، يوم أمس السبت، في أجزاء مختلفة من هونغ كونغ.

وأصيب 31 شخصا جراء الاشتباكات في منطقة الأميرالية بالقرب من مجمع المباني الإدارية، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل في مناطق خليج كوزواي وتشمساشاي ومونكوك.