نتنياهو يكشف عن مساع لعقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا في القدس

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، في افتتاح اجتماع الحكومة، إن "مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة".
وقال نتنياهو "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
كما رحب رئيس الوزراء بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، التي أدانت الهجوم الأخير الذي شنه "حزب الله".
وقال نتنياهو "حتى العالم العربي يدرك أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها. أناشد المزيد من الدول أن تقف ضد العدوان من قبل إيران وأقمارها الصناعية".
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