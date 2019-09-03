نتنياهو يكشف عن مساع لعقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا في القدس

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن ثمة مساع لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في الفترة الحالية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، في افتتاح اجتماع الحكومة، إن "مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة".

ونقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى، لم تسمهم، أن ذلك فيما يبدو السبب في إلغاء ننتياهو زيارته إلى الهند.

وقال نتنياهو "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".

كما رحب رئيس الوزراء بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، التي أدانت الهجوم الأخير الذي شنه "حزب الله".

وقال نتنياهو "حتى العالم العربي يدرك أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها. أناشد المزيد من الدول أن تقف ضد العدوان من قبل إيران وأقمارها الصناعية".