الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت 9 صواريخ من نماذج جديدة

أعلن وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيواي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية نفذت منذ شهر أيار/مايو، تسع إطلاقات صاروخية تضم ثلاثة نماذج جديدة.

طوكيو - سبوتنيك. وقال الوزير في مؤتمر صحفي في طوكيو بناء على تحاليل أجريت للوضع القائم: "أطلقت كوريا الشمالية 9 مرات صواريخ، منذ مايو الماضي".

وتابع: "في أيام 4 و9 مايو و25 يوليو و6 أغسطس، حيث تم إطلاق صواريخ لنماذج جديدة، مماثلة لصواريخ إسكندر التي تمتلكها روسيا".

وأضاف: "نعتقد أن هذه الصواريخ قصيرة المدى من نوع جديد، تعمل على الوقود الصلب، وهي مختلفة عما كان لدى كوريا الشمالية من قبل".

وفيما يتعلق بالصواريخ القصيرة المدى، والتي تطلق عليها كوريا الشمالية "منظومة راجمة صواريخ كبيرة"، تم إطلاق صواريخ من هذا النوع في 24 آب/أغسطس، وهي تختلف عن الصواريخ المذكورة، حيث إنها قصيرة المدى من نوع جديد، تعمل على الوقود الصلب، وأما الصواريخ، التي أطلقت في 10 أغسطس و16 منه، فهي تشبه "ا س م س" الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الياباني أن الاستنتاجات النهائية تتطلب دراسات إضافية، لكن الخبراء يميلون حتى الآن، إلى الاعتقاد بأن جميع الصواريخ التي أدرجوها تتعلق بثلاثة أنواع جديدة من الصواريخ القصيرة المدى.