بعثة إسرائيلية تطير إلى الأمازون

تغادر مساء اليوم الثلاثاء، بعثة إسرائيلية خاصة إلى البرازيل بناء على طلب الرئيس غايير بولسونارو.

نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاتف الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، حيث طلب الأخير من تل أبيب المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة في الأمازون.

ישראל מסייעת בכיבוי השריפות באמזונס.



ישראל תשגר הערב לברזיל משלחת לוחמי אש @102_IL

המתמחים בשריפות שדה ויער, שתספק סיוע וידע לגורמי צבא, כבאות והצלה באיזורי השריפות.



המשלחת מונה 11 מומחים בתחומי חילוץ הצלה מודיעין ושריפות יער ובראשה עומד תת טפסר, יאיר אלקיים סגן מפקד מחוז צפון. pic.twitter.com/j903wWhjNn — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 3, 2019

وكتب آران، الكاتب والمذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان":

بعثة إسرائيلية تضم 11 خبيرا في مجال إخماد الحرائق والإطفاء والإنقاذ

تابعة لسلطة الإطفاء، تغادر مساء اليوم إلى البرازيل للمساعدة في إخماد الحرائق الهائلة في الأمازون.

وتابع:

ذلك امتدادا للمكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس البرازيلي بولسونارو الذي استجاب لتلقي المساعدات.

يذكر أن 6 ولايات في الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتسبب الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.