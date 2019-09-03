انتهاكات أوكرانية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في دونباس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، (المعلنة من طرف واحد)، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت أربع مرات اتفاق وقف إطلاق النار في دونباس.

وقال المتحدث للصحفيين "أطلق العدو النار على أراضينا أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تعرضت مناطق كومينترنوفو، زايتسيفو وترودوفسكايا في حي بتروفسكي، لاستهداف العدو بثماني قنابل يدوية من أنواع مختلفة بقاذفات قنابل، وطلقات نارية من عيار كبير، إضافة لاستخدام مدافع رشاشة وأسلحة خفيفة. ونتج عن قصف قرية زايتسيفو، احتراق منزل".

وذكرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في دونباس 12 مرة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرًا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة. إلا أن الاشتباكات تتواصل بين طرفي النزاع رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.