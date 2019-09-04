المبعوث الأمريكي: ترامب يريد حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر / أيلول: "سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران ولن نمنح استثناءات أو تنازلات"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال الدبلوماسي الأمريكي البارز، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل تخفيف العقوبات، في ضوء العرض الفرنسي، الذي طرح تقديم 15 مليار دولار كخطوط ائتمان لإيران، حتى نهاية العام الجاري.واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له، وفقا لـ"رويترز".

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "هناك عقوبات أخرى سيتم فرضها على إيران، وواشنطن ستواصل حملتها للضغط على إيران لأقصى درجة"، مضيفا: "لا نتطلع لتطبيق أي استثناءات أو تخفيف للعقوبات"، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول إيران، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها، مؤكدا أن إيران ستعلن عن إجراءات الخطوة الثالثة لخفض تعهداتها في وقت قريب.

وأضاف المصدر: "إيران أنهت إجراءات الخطوة الثالثة لخفض تعهداتها وستعلن عنها في وقت قريب"، مؤكدا على أن "ماكرون يسعى لترتيب لقاء بين روحاني وترامب لكن طهران ترفض وتشترط العودة الكاملة للاتفاق النووي".