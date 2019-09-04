صحيفة: مسؤولون إسرائيليون درسوا احتمال إطلاق هجوم عسكري ضد إيران

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حول النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم، الأربعاء، أن مسؤولين إسرائيليين درسوا احتمال إطلاق هجوم عسكري ضد إيران، مع أو دون موافقة الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، قد يختار عدم معارضة مثل هذا الهجوم، خلافا لسلفه باراك أوباما، مؤكدة أن هناك تباينا بين ترامب وأوباما حول إيران، ومدى مهاجمة إيران من عدمه.

وأوردت الصحيفة أنه خلافا للموقف الأمريكي لكل من الرئيس جورج بوش وباراك أوباما، فإن المسؤولين الإسرائيليين يؤمنون بأن ترامب لن يعارض مهاجمة إيران، وبأن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين يدرسون احتمال هجوم أحادي الجانب ضد إيران.

وجاء العنوان الرئيسي لتقرير الصحيفة الأمريكية تحت "التاريخ السري للدفع بمهاجمة إيران"، الذي ركز على المبادرات الإسرائيلية الأمريكية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأوضحت الصحيفة أن المتشددين في إسرائيل وأمريكا قضوا أكثر من عقد في التحريض على الحرب ضد برنامج إيران النووي، متسائلة هل سيحقق ترامب ذلك أخيرا؟