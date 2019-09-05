روسيا تعرب عن استعدادها لتطبيع التعاون مع أمريكا بشأن التأشيرات

ذكرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لإجراء تطبيع كامل وسريع للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التأشيرات.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: إن "الجانب الروسي يؤيد التطبيع السريع والكامل للتعاون بقطاع التأشيرات، فضلا عن استعداده للمضي قدما في هذا الأمر بقدر استعداد الأميركيين، لذلك نعرب عن أملنا في أن تجد مقترحاتنا آذان صاغية في واشنطن".

ونفى موظفو البعثة الدبلوماسية الروسية تصريحات السفارة الأمريكية في موسكو بأن السفارة الروسية لا ترغب في إصدار تأشيرات لموظفي القنصلية الأمريكية الوافدين إلى روسيا.

وتابعت السفارة، قائلة "هذه المعلومات تثير الريبة، فضلا عن أنها كاذبة. لم نتوقع من الزملاء الأمريكيين الذين يعملون في موسكو هذا التضليل كونهم يعرفون تماما حقيقة الوضع".

وأوضحت البعثة الدبلوماسية، أن واشنطن هي التي أطلقت "حرب التأشيرات"، التي عقدت بشكل خطير عودة عمل البعثات الدبلوماسية لمسارها الطبيعي.