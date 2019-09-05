مهاتير محمد: نحن مهتمون للغاية بالحصول على التقنيات الروسية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مهتمة بالحصول على التقنيات الروسية، بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء.

فلاديفستوك- سبوتنيك. وقال مهاتير محمد خلال اجتماعه مع بوتين على هامش أعمال المنتدى الشرقي، اليوم الخميس: "نحن مهتمون للغاية بالحصول على التقنيات الروسية، وخاصة تكنولوجيات الفضاء".

وأضاف "من جانبنا، يمكننا المساعدة في زيادة حجم الوجود الروسي في جنوب شرق آسيا".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع إن ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا.

وقال بوتين إن:

"ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في أسيا، ونحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 4-6 أيلول / سبتمبر الحالي. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.