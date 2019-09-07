إدارة ترامب تفكر في تقليص آخر للحد الأقصى للاجئين خلال 2020

وقلص ترامب منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في قرارات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمن القومي، بحسب رويترز.
وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه إن ترامب لم يتخذ بعد قرارات. ولم يلتق بعد كبار مسؤولي الإدارة لمناقشة الحد الأقصى الذي يتم تحديده سنويا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الجمعة إن كبار المسؤولين سيدرسون خيارات خلال اجتماع يعقد يوم الثلاثاء قد تتضمن إنهاء البرنامج بشكل فعلي أو تقليص الحد الأقصى بشكل كبير.
وامتنع المسؤول عن التعليق بشأن الخيارات التي سيتم بحثها وموعد تطبيق ذلك. وتقول الإدارة أيضا إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج أكثر فعالية من حيث التكلفة من نقل الناس إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول "إن إعادة توطين الناس في أماكن قريبة من أوطانهم يعد استخداما أفضل لأموال دافعي الضرائب".
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