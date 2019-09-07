ارتفاع قتلى إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 43 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 43 شخصا، بحسب تقارير وسائل إعلام.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن ممثل لرئيس وزراء جزر البهاما، هوربوتر مينس، قوله إن العدد الرسمي لضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا"، مشيرا إلى أن العدد مرشح لزيادة".