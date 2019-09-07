نائب أوكراني سابق يطلب 25 مليار دولار من أمريكا "لصد العدوان"

وكان البنتاغون قد أعلن منح مساعدة عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا التي يستغل نظامها الحاكم المساعدات الأمريكية لمواصلة الحرب ضد "انفصاليين موالين لروسيا" في الشرق الأوكراني. غير أن النائب الأوكراني السابق ألكسندر كوفتونينكو يجد هذه المساعدة غير كافية "لصد العدوان". والمطلوب، حتى تتمكن أوكرانيا من صد العدوان الروسي المزعوم، مبلغ 25 مليار دولار حسب تقديرات النائب الأوكراني السابق.

وقال كوفتونينكو على شبكة التلفزيون: "لا يمكن صد أي عدوان بـ250 مليون دولار. ومن أجل صد العدوان الروسي نحتاج إلى 25 مليار"، على حد تعبيره.