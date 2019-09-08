خفر السواحل التركي يعتدي على لاجئين بالعصي في عرض البحر... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خفر السواحل التركي أثناء قيامه بضرب عدد من اللاجئين خلال محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير قانونية عبر البحر.

وأظهر الفيديو قيام خفر السواحل التركي بضرب عدد من اللاجئين الذين يتواجد بينهم سوريين بالعصي والحبال، بالإضافة إلى سبهم وذلك خلال محاصرتهم للقارب الذي كانوا يستقلونه لدخول تركيا بطريقة غير قانونية، كما نقل موقع "مراسلون".

وكانت الحكومة التركية أعلنت منذ أيام أن استراتيجتها الأساسية هي استقبال أية موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب السورية، خارج حدودها، آملة أن يتم تحقيق الاستقرار في المنطقة.

في الوقت الذي نوه فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقت سابق، أن أنقرة قد تفتح الأبواب أمام اللاجئين نحو أوروبا في حال لم يتحمل الاتحاد الأوروبي أعباء النازحين السوريين مع تركيا.