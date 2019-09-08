تقدير إسرائيلي: ترامب وروحاني سيلتقيان

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن هناك لقاء مرتقبا يجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني.

وقال محلل سياسي إسرائيلي إن اللقاء الذي سيجمع بين ترامب وروحاني بات أمرا مفروغا منه، بدعوى أن هناك مؤشرات قوية على نية ترامب عقد لقاء مع الرئيس روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نهاية الشهر الجاري.

وكتب عاموس هرئيل في صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن الاستعداد الأمريكي لمفاوضات مباشرة مع إيران، من الممكن أن يؤدي، لاحقًا، إلى توقعات من إسرائيل لكبح الاحتكاك العسكري مع حزب الله ومع الحرس الثوري الإيراني.

وعزى المحلل السياسي الإسرائيلي هذا التقدير إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في لندن، الخميس الماضي، وبأن هناك قناعة آخذة في التبلور، بأنه بالفعل سيعقد لقاء يجمع روحاني وترامب.

وكانت القناة العبرية الـ"13"، قد كتبت، مساء الخميس الماضي، أن نتنياهو يتوقع عقد لقاء قمة تاريخية بين روحاني وترامب في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد الشهر الجاري.

وقال نتنياهو خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه متأكد من أن ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان نتنياهو، قوله:

متأكد من أن ترامب سيتخذ مقاربة أكثر عدوانية وأكثر عدوانية - مثل النهج الإسرائيلي. أنا لا أخبر الرئيس الأمريكي بمقابلة من ومتى.

وتابع نتنياهو:

هناك احتمال أن يجتمع ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة في غضون أسابيع قليلة، أو في وقت لاحق، لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد بالفعل أم لا.

وأشارت القناة إلى أنه سبق لنتنياهو أن أوضح في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة قبل الماضية، أن دعوة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف لحضور قمة مجموعة السبع في البلاد "لا بأس بها".

وقال وقتها:

أعتقد أن ما يتطلبه الأمر هو المزيد من الضغط على إيران.