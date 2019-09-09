البيت الأبيض: ترامب يتمنى الشفاء لأمير الكويت

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له الشفاء العاجل بعد تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.

واشنطن-سبوتنيك. قال البيت الأبيض في بيان صحفي، أمس الأحد، إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وأضاف البيان: "تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر/أيلول الجاري إلى البيت الأبيض بسبب دخوله المستشفى".

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي يتمنى لصديقه الشفاء العاجل ويتطلع إلى دعوته إلى واشنطن مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

كان أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة. وكان من المقرر أن يتوجه بعدها، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة، الخميس المقبل.