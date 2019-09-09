لمحبي الأكل...الخطوط الجوية التي تقدم أكثر الأطعمة تنوعا

قام موقع تنظيم رحلات السفر الروسي "ون تو تريب" بتصنيف شركات الطيران التي تقدم الأطعمة الأكثر تنوعًا على متن الطائرة.

واحتل المركز الأول في القائمة التي شملت 111 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 25 شركة طيران روسية، الخطوط الجوية السنغافورية.

— Ronnal Childress (@Live2F) 1 сентября 2019 г.

وجاء في المركز الثاني ضمن قائمة الشركات التي تقدم الطعام الأكثر تنوعا شركة النقل الأذربيجانية "آزال"، أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة الطيران الوطنية اليابانية JAL .

وتضمنت القائمة الخطوط الجوية الصربية، وخطوط جنوب الصين الجوية، الخطوط الجوية الكورية، إيجه للخطوط الجوية، الخطوط الجوية الصينية، خطوط هاينان الجوية وخطوط هونغ كونغ الجوية .