الملكة إليزابيث تقر تشريعا يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وافقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق.