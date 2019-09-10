جون بولتون: أنا الذي عرضت الاستقالة على ترامب

أكد جون بولتون، أنه هو من عرض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته "فلنتحدث غدا".

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

​وجاءت تغريدة جون بولتون، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون الاستقالة، وتسلمها منه صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وكتب ترامب في تغريدتين على حسابه بموقع "تويتر": "أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض"، مضيفا "كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة".

وتابع ترامب "وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته".

كما أشار ترامب "سأعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل".