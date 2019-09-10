مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح منح حكومة كونتي الثقة

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي، على منح حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الثقة، بموافقة 169 صوتا، مقابل معارضة 133، وامتناع 5 عن التصويت.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "إيل سولي 24 أوري" الإيطالية، فإن "كونتي دعا إلى موسم إصلاح جديد، ووعد بمراجعة قانون الموازنة دون زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ومراجعة بعض المراسيم الخاصة بالأمن".

أعلن السكرتير العام للرئاسة الإيطالية، أوغو دزامبينتي، قبل أيام، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي استقال مؤخرا، وافق على ترأس الحكومة وقام بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت حركة "5 نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، قد كشفت عن برنامج سياسي مشترك، لتحالفهما المقترح الذي يضع طرح ميزانية توسعية لعام 2020 في صدارة أولوياته.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حركة "5 نجوم"، التي تأسست قبل عشر سنوات بدافع معارضة الحزب الديمقراطي، وافقت على تشكيل حكومة جديدة مع خصمها السابق للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار تحالفها السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف الشهر الماضي.