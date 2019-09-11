روحاني: نواصل تقليص التزاماتنا النووية عند الضرورة

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر.
وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران ستواصل طريق المقاومة والصمود في مواجهة سياسة الحد الأقصى من الضغوط.
وأضاف: "إيران لم تكن البادئة بأي حرب أو عقوبات ولم تكن أول من نقض التزاماته في الاتفاق النووي".
كما حث روحاني الولايات المتحدة على إنهاء سياستها المتمثلة في "الضغط الأقصى" على بلاده، وذلك بحسب "رويترز".
وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أن التشدد ليس له فائدة ويجب أن تتخلى عن سياسة الضغط الأقصى على إيران ... التزامات إيران بالاتفاق النووي تتناسب مع الأطراف الأخرى وسنتخذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر".
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