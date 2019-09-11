روحاني: نواصل تقليص التزاماتنا النووية عند الضرورة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني عند الضرورة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر.

كما ذكر روحاني أن الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزامات إيران النووية كانت أهم من الخطوتين الأولى والثانية بشكل غير قابل للمقارنة، مضيفا "سنقدم على مزيد من الخطوات عند الضرورة".

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران ستواصل طريق المقاومة والصمود في مواجهة سياسة الحد الأقصى من الضغوط.

وأضاف: "إيران لم تكن البادئة بأي حرب أو عقوبات ولم تكن أول من نقض التزاماته في الاتفاق النووي".

كما حث روحاني الولايات المتحدة على إنهاء سياستها المتمثلة في "الضغط الأقصى" على بلاده، وذلك بحسب "رويترز".

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أن التشدد ليس له فائدة ويجب أن تتخلى عن سياسة الضغط الأقصى على إيران ... التزامات إيران بالاتفاق النووي تتناسب مع الأطراف الأخرى وسنتخذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر".