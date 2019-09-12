بوريس جونسون: لم أكذب على ملكة بريطانيا "إطلاقا"

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اتهامه بالكذب على الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بشأن قرار تعليق عمل البرلمان.

وقال جونسون، اليوم الخميس 12 سبتمبر / أيلول الجاري، إنه لم يكذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره، بحسب وكالة "رويترز".

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني قرارا بتعليق عمل البرلمان اعتبارا من الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر / تشرين الأول، في خطوة قال معارضوها إنها تهدف لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خططه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وإتمام العملية دون اتفاق في 31 أكتوبر.

🎙️ "Did you lie to the Queen?"



🗣️ "Absolutely not"



Boris Johnson denies misleading the Queen about his reasons for suspending Parliament, after a Scottish court rules the decision was unlawful



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وأصدرت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا، أمس الأربعاء، قرارا ببطلان قرار جونسون، بشأن تعليق البرلمان.

وقالت المحكمة إنه يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره.

ولفتت "بي بي سي" إلى قول رئيس الوزراء البريطاني: "تلك المزاعم غير صحيحة على الإطلاق".