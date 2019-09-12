بالفيديو... توثيق إنقاذ مهاجرة حامل من قلب البحر المتوسط

نجحت القوات المسلحة بمالطا، في إنقاذ امرأة نيجيرية حامل في الشهر التاسع بمروحية، بعد أن تقطعت بها السبل مع زوجها ومهاجرين آخرين في مياه المتوسط.

ورفعت المروحية الزوجين من سفينة إنقاذ بحرية تديرها، بعد أن طلبت السفينة الإجلاء الطبي للسيدة الحامل، وفقا لصحيفة "مالطا إندبيندينت".

وناشدت السفينة "أوشن فايكنغ" التي ترفع علم النرويج السلطات الإيطالية والمالطية السماح بنزول 82 مهاجرا آخرين موجودين على متن السفينة، لكنها، لم تتلق ردا.

UPDATE A nine-month pregnant woman and her husband have just been evacuated from the #OceanViking to #Malta after the woman developed serious medical complications.

We have once again requested a Place of safety for a prompt disembarkation of the remaining 82 survivors. pic.twitter.com/Rn0ffmy7fE — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 11, 2019

وكانت الحكومة الإيطالية السابقة أغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة التي تولت السلطة الأسبوع الماضي ستواصل هذه السياسة أم لا.

وفي وقت سابق، عثر طاقم السفينة "أوشن فايكنغ" على 50 من المهاجرين على متن قارب مطاطي، بما في ذلك المرأة المعرضة للولادة في أي وقت.