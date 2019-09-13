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13:37 13 سبتمبر/ أيلول 2019
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    رئيس الفلبين رودريغو دوتيرت

    الرئيس الفلبيني يسمح للمواطنين بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطلبون رشوة

    © REUTERS / ERIK DE CASTRO
    العالم
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    سمح الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، اليوم الخميس، لمواطنيه بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطلبون رشوة، لكن ليس قتلهم.

    موسكو - سبوتنيك. واقترح دوتيرتي إطلاق النار على أقدام المسؤولين الفاسدين لتجنب السجن لاحقًا.

    وقال الرئيس، بحسب صحيفة "مانيلا بوليتن": "إذا كنتم تدفعون الضرائب والرسوم والرسوم الجمركية وغير ذلك، وهؤلاء الحمقى يطلبون رشوة، فاضربوهم. إذا كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم، لكن لا تقتلوهم، لأنك قد لا تتلقى عفوًا بنتيجة تداول القضية".

    وأضاف دوترتي إن الإجراء الوحيد ضد أي شخص يطلق النار على مسؤول ينتهك القانون سيكون "عقوبة بدنية جسيمة فقط"، ولكن ليس السجن.

    رئيس الفلبين الجديد رودريغو دوتيرتي
    © AP Photo / Aaron Favila
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    ووفقا للرئيس، أصبح الفساد مشكلة واسعة الانتشار في البلاد.

    وقال بهذا الصدد: "إنها دودة تقبع داخل كل شخص تقريبا في الحكومة".

    ودعا الرئيس المواطنين للدفاع عن حقوقهم والإبلاغ عن كل حالة من حالات الفساد أو الجريمة التي يتورط فيها مسؤولون، مشيرا إلى أنه في حال علمه بحادث ما، سيتصل بهذا المسؤول ويسمح للمواطن الذي تقدم بطلب بصفع الجاني على وجهه.

    ويدعو رودريغو دوترتي، رئيس الفلبين، الذي تم انتخابه في أيار/مايو 2016، إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة منتهكي القوانين.

    وأدان المجتمع الدولي مرارا، أساليب مكافحة تهريب المخدرات في الفلبين. كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أساليب السلطات الفلبينية، وحثوها على منع عمليات القتل العشوائي والعدول عن إعدام المشتبه بهم، الذين لم تجر محاكمتهم بشكل كامل.

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    الكلمات الدلالية:
    رودريغو دوتيرتي, الفلبين
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