الجيش التركي ينشئ وحدة خاصة لاستخدام الطائرات المسيرة عند الحدود السورية

من المقرر إنشاء وحدة مستقلة من الطائرات المسيرة في الجيش التركي.

ومن المتوقع أن ترابط هذه الوحدة عند الحدود التركية السورية.

وستضم الوحدة المزمع إنشاؤها في عام 2020 طائرات KARGU المسيرة التي تصنعها شركة STM التركية. وذكرت صحيفة "حريت" نقلا عن مورات إيكينجي، المدير العام لشركة STM، أن طائرات KARGU ستؤدي دورا محوريا في عمليات الجيش في شرق البلاد وعند الحدود التركية السورية.

وبحسب المدير العام لشركة المصنعة للطائرات، فإن الوحدة ستضم 30 طائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من تمييز "العدو" من "الصديق". ويبلغ مداها 15 كيلومترا.

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا أيضا تصنع طائرات مسيرة من هذا النوع وهي عبارة عن قنبلة طائرة يمكنها أن تبقى في الجو خلال بضع ساعات لحين توجيهها إلى هدف محدد. ويمكنها أن تعود إلى قاعدتها إذا لم يتم اكتشاف الهدف، لتستخدم مرة أخرى في وقت لاحق.

وأشار الخبير إلى أن تعذر تدميرها بوسائط الدفاع الجوي الحديثة أهم ما يميز هذا النوع من الطائرات المسيرة.