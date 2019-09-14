مقاتلة روسية أسطورية بدأت مشوارها القتالي في مصر تحلق في سماء أمريكا

والتقط هذا الفيديو في قاعدة باركسديل الجوية بولاية لويزيانا الأمريكية حيث قامت طائرة "ميغ-17" بالاستعراضات الجوية.

وطالما كانت طائرات "ميغ-17" تشكل عصب القوات الجوية لحوالي 40 دولة، وخاضت حروبا عديدة.

وأسقطت مقاتلة من طراز "ميغ-17" تابعة لسلاح الجو الفيتنامي للمرة الأولى طائرة "إف-105" الأمريكية في ابريل/نيسان 1965.

وخاضت مقاتلات "ميغ-17" المعارك الجوية في سماء الشرق الأوسط أيضا حيث بدأت مشوارها القتالي في صفوف القوات الجوية المصرية في عام 1956. وكانت مهمتها خلال حرب أكتوبر1973 قصف الأهداف الأرضية بالصواريخ غير الموجهة.

وفي روسيا دمرت مقاتلات "ميغ-17" عددا من الطائرات الأجنبية التي انتهكت أجواء روسيا.