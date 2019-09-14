لهذا السبب... جثمان موغابي سيدفن خلال 30 يوما

أعلن ليو موغابي المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موغابي، أن جثمان الأخير سيدفن في نصب تذكاري بمقبرة "الأبطال" في العاصمة هراري، خلال 30 يوما.

وقال ليو موغابي: "الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موغابي وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل"، موضحا أن الجثمان سيحفظ حتى موعد الدفن.

Some artists have made a Mugabe statue. To them he is gone but he lives with them. #AfricanTalent pic.twitter.com/sMDw2HXeOf — Sudhir Byaruhanga (@Sudhirntv) September 12, 2019

ووصل الجثمان لزيمبابوي من سنغافورة يوم الأربعاء ووضع منذ الخميس في مقر رسمي سيبقى فيه لثلاثة أيام مما يتيح للمواطنين إلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما نشرته صحيفة "سويتان لايف".

'He was a teacher, he was a father, he was everything in Zimbabwe.'



Thousands pay their respects to Robert Mugabe as his body is returned to Harare. pic.twitter.com/Kp0TKiuM08 — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 12, 2019

موغابي، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، توفي بمستشفى في سنغافورة قبل نحو أسبوع من بلوغه الـ95 عاما.